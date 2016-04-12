Смолов: «Извинился перед президентом «Урала» за покер»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о том, как президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на четыре гола в ворота екатеринбуржцев, которые футболист забил в матче 23-го тура РФПЛ. Напомним, ранее Смолов выступал за «Урал».

«Мы в принципе поддерживаем отношения, достаточно часто общаемся. После игры я извинился, сказал: «Викторыч, не обессудьте, что так вышло». Он ответил: «Да нет, я рад за тебя. Слежу, наблюдаю, молодец! Это футбол, в нем все бывает», – сказал Смолов.