Скауты «Лестера» следят за Ракицким

Защитником «Шахтера» Ярославом Ракицким интересуется «Лестер».

По информации источника, скауты английского клуба посетили первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между «Брагой» и «Шахтером», в котором украинцы одержали победу со счетом 3:1. Сообщается, что представителей «Лестера» интересовала игра сразу нескольких футболистов донецкого клуба, но главным объектом их внимания был Ярослав Ракицкий.

В игре с «Брагой» Ракицкий провел на поле все 90 минут и открыл счет в концовке первого тайма. Этот гол стал для футболиста третьим в 32 матчах этого сезона. Transfermarkt оценивает его стоимость в десять миллионов евро.