Зелински: «В слухах обо мне и «Ливерпуле» есть большая доля правды»

Полузащитник «Удинезе» и сборной Польши Петр Зелински подтвердил, что разговаривал с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом насчет возможного трансфера. В нынешнем сезоне игрок выступает за «Эмполи» на правах аренды.

«В слухах обо мне и «Ливерпуле» есть большая доля правды. Юрген Клопп заинтересован во мне, у нас с ним были беседы.

Сейчас я не слишком много об этом думаю, потому что нужно сыграть еще несколько матчей за «Эмполи», а потом будет чемпионат Европы», – сказал Зелински.