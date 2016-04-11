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    Чистяков: «В чем проблема в воскресенье сходить на стадион в 19:30? Хороший повод эмоционально закончить выходные»

    Руководитель департамента канала «Матч ТВ» по взаимодействию с лигами и федерациями Герман Чистяков отреагировал на слова главы РФС Виталия Мутко, что позднее начало воскресных встреч представляет выгоду только для телевидения, игнорируя при этом интересы болельщиков.

    «Министр снова не дает скучать. Получается, в понимании Виталия Леонтьевича телевидение преследует какие-то там свои интересы, а не интересы огромной аудитории телезрителей, которым хороший футбол в воскресный вечер еще как удобен, рейтинги тому в подтверждение. Временные слоты выбраны и утверждены с РФПЛ именно для того, чтобы любой мальчишка – кстати, может, как раз среди них наш будущий министр спорта – знал, во сколько в выходные матчи российской Премьер-Лиги.

    И «интересы телевидения» есть не что иное, как прямые интересы отрасли, потому что без телевидения спорт развиваться не может – это прописная истина. Если так, мимоходом, пинать тех, кто вкладывает силы и ресурсы в то, чтобы российский спорт, российский футбол становился интересен не только узкому кругу болельщиков, а гораздо более широкой аудитории, откуда тогда должно появиться больше внимания к спорту и его героям?

    Чтобы сделать хороший, современный продукт в спорте, нужно учитывать весь спектр интересов, а не только клуба, лиги или даже министра. Да и в чем проблема в воскресенье сходить на стадион в 19:30? Хороший повод эмоционально закончить выходные. Главное, чтобы команда не подводила, но вот за этим точно не к телевидению», – сказал Чистяков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.04.2016 13:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11227

      alp 11 апреля 2016, 14:52

      если у тебя пнд выходной, или твой рабочий день начинается в 12. но лично чистяков проблеял это интервью только чтобы порадовать свое начальство.

      -2
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > alp 11 апреля 2016, 15:33

      19:30, матч заканчивается в 21:30, домой ехать для большинства не больше полутора часа. Даже если человек в 6 встает, навряд ли он в воскресенье раньше 23 ляжет.

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