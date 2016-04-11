Карадениз: «50 голов за «Рубин» – это счастье, но хочется забить 61 и даже больше»

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз, поразивший ворота «Динамо» в матче 23-го тура РФПЛ, забил свой юбилейный 50-й гол за казанский клуб. Игрок отметил, что подобное достижение является для него большим счастьем. Кроме того, хавбек подчеркнул, что его целью является забить как минимум 61 мяч в футболке рубиновых Напомним, за казанцев турок выступает именно под этим номером.

– Матч с «Динамо» для вас получился знаковым: вы забили 50-й гол за «Рубин», а перед игрой получили приз лучшему игроку марта. Какие эмоции испытываете?

– Это очень важный для меня приз, ведь именно болельщики «Рубина» признали меня лучшим игроком марта, я им очень благодарен. 50-й гол в составе казанского клуба – это большое счастье для меня, хотя победа команды всегда лучше. Когда мы видим, как радуются болельщики, мы становимся еще более мотивированными и сильнее отдаемся на поле. Но в таком матче забить вдвойне приятнее. А в «Рубине» я планирую забить и свой 61-й гол и продолжать даже после него.

– Какой из 50 голов за «Рубин» вы считаете лучшим?

– Я не могу выбирать лучший из своих 50 голов в «Рубине», потому что любой гол радует болельщиков, из-за чего радуюсь и я. Каждый мяч очень ценный, поэтому не буду говорить, какой из них лучше или хуже.