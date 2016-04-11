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  • Карадениз: «50 голов за «Рубин» – это счастье, но хочется забить 61 и даже больше»

Карадениз: «50 голов за «Рубин» – это счастье, но хочется забить 61 и даже больше»

11 апреля 2016, 12:57
4

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз, поразивший ворота «Динамо» в матче 23-го тура РФПЛ, забил свой юбилейный 50-й гол за казанский клуб. Игрок отметил, что подобное достижение является для него большим счастьем. Кроме того, хавбек подчеркнул, что его целью является забить как минимум 61 мяч в футболке рубиновых Напомним, за казанцев турок выступает именно под этим номером.

Матч с «Динамо» для вас получился знаковым: вы забили 50-й гол за «Рубин», а перед игрой получили приз лучшему игроку марта. Какие эмоции испытываете?

– Это очень важный для меня приз, ведь именно болельщики «Рубина» признали меня лучшим игроком марта, я им очень благодарен. 50-й гол в составе казанского клуба – это большое счастье для меня, хотя победа команды всегда лучше. Когда мы видим, как радуются болельщики, мы становимся еще более мотивированными и сильнее отдаемся на поле. Но в таком матче забить вдвойне приятнее. А в «Рубине» я планирую забить и свой 61-й гол и продолжать даже после него.

Какой из 50 голов за «Рубин» вы считаете лучшим?

– Я не могу выбирать лучший из своих 50 голов в «Рубине», потому что любой гол радует болельщиков, из-за чего радуюсь и я. Каждый мяч очень ценный, поэтому не буду говорить, какой из них лучше или хуже.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо Карадениз Гекдениз
Комментарии (4)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1460372345
Если санкции не наложат, он и Дзюбу может...)))
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castromen
1460374031
Карадениз- это наше все. Долгих лет в составе Рубина!!! Верим и 61-й гол будет.
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арейская
1460380326
А почему не 101? Ах, да, возраст...
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paparazzi-kazan
1460391724
Удачи "Дядьке Черномору".
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