Селезнев: «Я же не в силах сам себя вызвать в сборную!»

Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев признался, что продолжает стремиться выступать за сборную Украины.

«Мое дело – работать и отвечать на вопросы только на футбольную тему. А что я здесь могу комментировать? Со своей стороны делаю все, что могу, но я же не в силах сам себя вызвать в сборную! Если буду подходить по игре, то, возможно, меня и пригласят», – заявил Селезнев.

Напомним, что многие специалисты связывают невызов Селезнева в сборную Украину с его переходом в российский клуб «Кубань».