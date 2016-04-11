Селезнев: «Я же не в силах сам себя вызвать в сборную!»

Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев признался, что продолжает стремиться выступать за сборную Украины.
«Мое дело – работать и отвечать на вопросы только на футбольную тему. А что я здесь могу комментировать? Со своей стороны делаю все, что могу, но я же не в силах сам себя вызвать в сборную! Если буду подходить по игре, то, возможно, меня и пригласят», – заявил Селезнев.
Напомним, что многие специалисты связывают невызов Селезнева в сборную Украину с его переходом в российский клуб «Кубань».
Источник: «Спорт день за днем»