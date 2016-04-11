Коноплянка: «Севилья» готова выиграть Лигу Европы в третий раз подряд»

Полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка заявил, что его команда готова выиграть Лигу Европы в третий раз подряд.

«Сегодня чувствую себя лучше после травмы, и я готов сыграть целый матч.

Команда готова выиграть Лигу Европы в третий раз подряд. У ребят, пришедших в команду в этом году, желание выиграть турнир зашкаливает.

Денис Черышев? Да, мы с ним общаемся. Слежу за его успехами», – сказал Коноплянка.

Стоит отметить, что в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы «Севилья» обыграла в гостях «Атлетик» (2:1).