Симоне Индзаги: «Лацио» заслуженно победил»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поблагодарил своих футболистов за отличный матч против «Палермо», который стал для него дебютным на тренерском посту.

«Что касается игры, то я хочу поблагодарить свою команду. Мы заслуженно победили в этой встрече. О лучшем дебюте я и не мечтал.

Уже сейчас могу сказать, что наша команда способна на многое. Надеюсь, в ближайших матчах нам удастся себя показать только с лучшей стороны», – заявил Индзаги.

Напомним, что матч «Палермо» – «Лацио» закончился со счетом 0:3.