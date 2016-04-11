Симоне Индзаги: «Лацио» заслуженно победил»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поблагодарил своих футболистов за отличный матч против «Палермо», который стал для него дебютным на тренерском посту.
«Что касается игры, то я хочу поблагодарить свою команду. Мы заслуженно победили в этой встрече. О лучшем дебюте я и не мечтал.
Уже сейчас могу сказать, что наша команда способна на многое. Надеюсь, в ближайших матчах нам удастся себя показать только с лучшей стороны», – заявил Индзаги.
Напомним, что матч «Палермо» – «Лацио» закончился со счетом 0:3.
Источник: Tuttomercatoweb