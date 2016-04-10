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    Селезнев: «Не хватило реализации, чтобы победить «Спартак»

    Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев остался неудовлетворен ничьей в игре 23-го тура РФПЛ со «Спартаком». По словам игрока, краснодарцы имели большие шансы увезти из Москвы три очка

    – Тяжело оценивать результат. Набрали одно очко, хотя могли как три взять, так и проиграть. По игре скорее были ближе к победе.

    – Эта игра скорее в плюс?

    – Выездная ничья со «Спартаком» – хороший результат. Но шансов победить было больше.

    – Чего не хватило? Реализации?

    – Именно.

    – Свою игру как оцените?

    – Никогда этого не делаю. Если нападающий не забил, значит, сделал свою работу не очень хорошо. С другой стороны, помогал, чем мог, в обороне.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.04.2016 22:44
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