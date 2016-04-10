Президент «Урала»: «Скрипченко отстранять не собираемся, в команде все нормально»

Президент «Урала» Григорий Иванов после разгромного поражения от «Краснодара» (0:6) в поединке 23-го тура РФПЛ отметил, что главный тренер екатеринбургцев Вадим Скрипченко продолжит и далее исполнять свои обязанности.

– Что сегодня произошло с «Уралом"?

– Мы серьезно готовились и настраивались на игру. Но у нас не было сегодня двух ключевых футболистов – Александра Мартыновича и Ромы Емельянова. Это тоже сказалось. Вот и все. Центральные защитники просели. В первом тайме, считаю, «Урал» играл неплохо. Но, пропустив, гол в «раздевалку», уже, наверное, не верили, что можно спасти матч.

– Предстоит серьезный разговор с командой?

– Конечно, соберемся и поговорим. Всякое в жизни бывает. И великие клубы проигрывают с таким счетом.

– Значит, нет желания отстранить Скрипченко и самому руководить тренировочным процессом?

– Зачем? Все нормально у нас.

– В «Мордовии» вот командой руководит директор клуба Бибиков.

– У нас такого нет.