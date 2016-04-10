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    Президент «Урала»: «Скрипченко отстранять не собираемся, в команде все нормально»

    Президент «Урала» Григорий Иванов после разгромного поражения от «Краснодара» (0:6) в поединке 23-го тура РФПЛ отметил, что главный тренер екатеринбургцев Вадим Скрипченко продолжит и далее исполнять свои обязанности.

    – Что сегодня произошло с «Уралом"?

    – Мы серьезно готовились и настраивались на игру. Но у нас не было сегодня двух ключевых футболистов – Александра Мартыновича и Ромы Емельянова. Это тоже сказалось. Вот и все. Центральные защитники просели. В первом тайме, считаю, «Урал» играл неплохо. Но, пропустив, гол в «раздевалку», уже, наверное, не верили, что можно спасти матч.

    – Предстоит серьезный разговор с командой?

    – Конечно, соберемся и поговорим. Всякое в жизни бывает. И великие клубы проигрывают с таким счетом.

    – Значит, нет желания отстранить Скрипченко и самому руководить тренировочным процессом?

    – Зачем? Все нормально у нас.

    – В «Мордовии» вот командой руководит директор клуба Бибиков.

    – У нас такого нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2016 20:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 11 апреля 2016, 01:43

      идиотский вопрос

      0
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 10 апреля 2016, 20:56

      Пущяй Скрипит дальше.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +46

      Аликерич 10 апреля 2016, 20:49

      Что за бредовые провокационные вопросы от журнашлюхи? Кто в здравом уме будет увольнять человека, который из клуба, ожидаемо борющегося за выживание сделал претендента в выход в Европу?

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