Воронин: «Дзюба? Сегодня тебя подкалывают, а завтра носят на руках»

Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин поделился мнением об игре форвардов «Зенита» Артема Дзюбы, который преодолел планку в 100 голов за карьеру, и Александра Кокорина.

– Дзюба забил 100-й гол в карьере. Кокорину под силу повторить этот успех (сейчас у форварда – 62 мяча в зачет «Клуба 100»)?

– Почему нет? Над форвардами всегда смеются. Но надо абстрагироваться от всего этого и делать свою работу. Над Дзюбой тоже посмеивались, и несколько лет назад мало кто верил, что он забьет 100 голов и станет основным форвардом сборной. Так что: сегодня тебя подкалывают, а уже завтра носят на руках.