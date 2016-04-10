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    Деменко: «Как только «Краснодару» нужно одержать победу в принципиальном матче, они не решают поставленной задачи»

    Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры 23-го тура российской Премьер-лиги, в котором «быки» примут на своем поле «Урал».

    «Урал» и «Краснодар» находятся на подъеме после важных побед, поэтому сложно понять, кто будет фаворитом встречи. Но у «быков» наблюдается неприятная тенденция: как только команде нужно одержать победу в принципиальном матче, они не решают поставленной задачи. Над «Уралом» ничего не довлеет, поэтому они приедут играть в футбол. «Краснодару» же необходима только победа, из-за этого они могут раскрыться в сегодняшнем матче, что будет только на руку гостям. Хозяевам нужно избежать ошибок, которые они допускали в важных матчах.

    «Краснодар» после прошлогоднего третьего места ставит себе максимальные задачи в этом сезоне. Теоретически, краснодарцы ведут борьбу даже за чемпионство, поэтому им нужно играть на победу в оставшихся матчах», – отметил Деменко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.04.2016 15:05
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