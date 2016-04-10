Председатель совета директоров «Кубани» Олег Мкртчан покинет свой пост. Об этом сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда.

«Мкртчан покинет пост председателя совета директоров «Кубани», как только будут закрыты организационные моменты. Перед «Кубанью» сохраняется задача остаться в премьер-лиге, идeт поиск инвесторов», – заявил Долуда.

Напомним, что ранее Мкртчан на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым сообщил о своей неспособности продолжать финансирование клуба, а также о желании передать акции «Кубани» на безвозмездной основе.