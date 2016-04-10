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    Майкон: «Говорю Гилерме: «Ты теперь не на моей стороне. Какой из тебя бразилец?»

    Полузащитник московского «Локомотива» Майкон рассказал о том, как он отнесся к решению своего соотечественника и партнера по команде вратаря Гилерме выступать за сборную России.

    «Конечно подкалываю его по этому поводу. Говорю: «Ты теперь не на моей стороне. Какой из тебя бразилец? Не зови меня к себе домой кушать шураску. Я больше не буду жить с тобой на выезде в одном номере». Гилерме мне как брат. Он заслужил все, что с ним происходит. Кто знает, может быть, он выиграет Евро-2016 или ЧМ-2018 в составе сборной России. Гилерме заслуживает того, чтобы остаться в истории не только «Локо», но и сборной.

    Не собираюсь ли я в сборную России? Я не могу по правилам ФИФА. Я же за молодежную сборную Бразилии играл», – поделился Майкон.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.04.2016 12:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +284

      Kano 10 апреля 2016, 12:23

      В молодежной если и играл это не значит что ты не можешь играть в главной сборной другой страны.

      2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Kano 10 апреля 2016, 13:29

      Не возможно

      1
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      Рейтинг: +46

      Аликерич > de bruyne 10 апреля 2016, 16:27

      Может вообще - то, Нойштедтер даже за основную сборную Германии 2 матча провел (товарищеских) и за молодежку парочку, но в сборную России его можно пригласить и заиграть.

      1
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      Рейтинг: +46

      Аликерич > Аликерич 12 апреля 2016, 12:38

      Хотя там очень хитрая схема - надо чтобы у него в играх за молодежку 2 паспорта было, тогда может

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