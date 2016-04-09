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    Семак: «После своего 100-го гола Дзюба начал летать по полю»

    Тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре нападающего Артема Дзюбы, который в матче 23-го тура РФПЛ с «Амкаром» (2:0) забил свой 100-й гол в карьере.

    – Артем Дзюба сегодня присоединился к вам в Клубе Федотова. Что можете сказать?

    – Конечно, это здорово, замечательно, я за него рад. Это заслуженно абсолютно, что он достиг такого рубежа. Какой-то груз психологический, возможно, сейчас спадет, ведь статистика обязывала забивать. Он забил – и начал практически летать по полю. И тем более приятно, что мы победили. Так что поздравляю!

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.04.2016 20:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70

      росс 9 апреля 2016, 22:47

      Интересно будет посмотреть, как это бревно над Парижем пролетит.

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