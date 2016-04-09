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    Матч «Анжи» – «Ростов» мог быть сорван из-за проблем с перелетом бригады судей в Махачкалу

    Как стало известно, вчерашний матч 23-го тура РФПЛ между «Анжи» и «Ростовом» (0:0) мог не состояться, так как у судейской бригады возникли большие проблемы с перелетом в Махачкалу.

    Накануне встречи, в четверг, самолет с делегатом встречи Александром Сафоновым и арбитрами Алексеем Николаевым, Дмитрием Мосякиным, Павлом Кулалаевым и Юрием Апонасенко на борту на смог совершить посадку в аэропорту столицы Дагестана из-за тумана. После двух безуспешных попыток посадить лайнер, пилот был вынужден уйти в Минеральные Воды, где бригада судей вместе с делегатом провели ночь. В Каспийск же они сумели прибыть только в середине дня в пятницу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.04.2016 18:23
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +89

      Rash0559 10 апреля 2016, 10:42

      Ну и ладно...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2007

      DMитрий 9 апреля 2016, 20:27

      Проделки Бердыева

      -2
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