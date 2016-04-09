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    Мельгарехо: «Ушел из «Кубани» из-за задержек по зарплате»

    Нападающий «Спартака» Лоренцо Мельгарехо поделился мнением о непростой финансовой ситуации своего бывшего клуба – «Кубани», а также заявил, что задержки по зарплате стали одним из главных факторов его ухода из краснодарской команды. Напомним, в стан красно-белых футболист перешел во время зимнего трансферного окна.

    – Вам наверняка доводилось читать или слышать о нынешних финансовых проблемах «Кубани». Как это может сказаться на игре?

    – Ситуация, понятное дело, неприятная. Однако, зная этих парней, могу заверить, на поле никто о зарплате думать не будет, и спуску по этому поводу они никому не дадут. Сочувствую ребятам, надеюсь, что скоро ситуация разрешится, и все долги перед ними погасят.

    – С вами подобное тоже случалось?

    – Да, когда выступал в Краснодаре, тоже был недоволен частыми задержками и во многом по этой причине хотел уйти. Это говорит о том, что ситуация в клубе не совсем нормальная.

    – По мнению болельщиков, футболист в России зарабатывает столько, что никакие задержки ему не страшны.

    – Понимаете, вопрос ведь не в том, умру я с голоду или нет. Конечно, не умру. Но каждый хочет получать честно заработанное – и вы, и любой другой. Вот и футболист тренируется, выкладывается в матчах – словом, выполняет свою работу, и если при этом он не получает зарплату, какой бы она ни была, – это просто нечестно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.04.2016 17:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Spark95god 10 апреля 2016, 11:25

      Поманили деньгами сразу свалил!!!

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