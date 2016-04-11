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    Серия А. «Рома» не справилась с «Болоньей»

    В матче 32-го тура Серии А «Рома» и «Болонья» сыграли вничью со счетом 1:1. В середине первого тайма Лука Россеттини вывел гостей вперед, а в начале второй половины Мохамед Салах принес «Роме» одно очко.

    Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур

    Рома – Болонья – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Россеттини, 25; 1:1 – Салах, 50.

    Торино – Аталанта – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Перес , 35; 2:0 – Лопес, 46; 2:1 – Чигарини, 82.

    Удаление: де Рун, 90.

    Наполи – Верона – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Габбиадини, 33; 2:0 – Инсинье, 45 (с пенальти); 3:0 – Кальехон, 70.

    Удаление: Супрайен, 45.

    Сампдория – Удинезе – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Армеро, 58 (в свои ворота); 2:0 – Фернандо, 85.

    Эмполи – Фиорентина – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Пуччарелли, 41; 2:0 – Зелински, 88.

    Милан – Ювентус – 1:2 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Алекс, 18; 1:1 – Манджукич, 27; 1:2 – Погба, 65.

    Кьево – Карпи – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Пеллисьер, 84.

    Сассуоло – Дженоа – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Джемаили, 42.

    Фрозиноне – Интер – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Икарди, 74.

    Удаление: Бланчард, 80.

    Палермо – Лацио – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Клозе, 10; 0:2 – Клозе, 15; 0:3 – Андерсон, 73.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2016 23:40
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +125

      pickapick 12 апреля 2016, 07:37

      Клозе не стареет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      Наварх 12 апреля 2016, 07:35

      Это, конечно, футбол.. Жаль Рому. Роскошный голевой пас Тотти - это было украшение матча.

      0
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 12 апреля 2016, 06:42

      Засранцы очки теряют !!!!

      0
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      Рейтинг: +139

      palych1974 12 апреля 2016, 04:29

      удивительное рядом)))

      0
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 12 апреля 2016, 02:10

      Рома конечно многим ставки запорола.

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 12 апреля 2016, 02:01

      все 90 минут давить,оббить все штанги и не выиграть -это что то...

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      Рейтинг: +9

      mouzEmoTion 12 апреля 2016, 01:38

      грустно им однако(((

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 12 апреля 2016, 00:01

      Эх, Рома!

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      Рейтинг: +6979

      1bear 12 апреля 2016, 00:01

      Рома заслуживала победу...

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      Рейтинг: +1055

      3ton 11 апреля 2016, 23:46

      Анкона -чемпик!!!

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