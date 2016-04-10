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    АПЛ. «Тоттенхэм» не оставил шансов «МЮ», «Ливерпуль» уверенно разобрался со «Сток Сити»

    В центральном матче 33-го тура АПЛ «Тоттенхэм» со счетом 3:0 одержал крупную победу над «Манчестер Юнайтед». Отметим, что в нынешнем сезоне в первых таймах обоих матчей против «шпор» «красные дьяволы» не нанесли ни одного удара по воротам соперника.

    Кроме того, это самая крупная победа «Тотенхэма» над «МЮ» за последние 20 лет.

    Английская Премьер-лига. 33-й тур

    Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 3:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Алли, 69; 2:0 – Алдервейрелд, 73; 3:0 – Ламела, 75.

    Ливерпуль – Сток Сити – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Морено, 8; 1:1 – Кркич, 22; 2:1 – Старридж, 32; 3:1 – Ориги, 50; 4:1 – Ориги, 65.

    Сандерленд – Лестер – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Варди, 66; 0:2 – Варди, 90.

    Манчестер Сити – Вест Бромвич – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Сессеньон, 6; 1:1 – Агуэро (с пенальти), 19; 2:1 – Насри, 66.

    Кристал Пэлас – Норвич – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Панчеон, 68.

    Астон Вилла – Борнмут – 1:2 (0:1)

    Голы: 1:0 – Кук, 45; 1:0 – Кинг, 74; 1:2 – Айю, 85.

    Суонси – Челси – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Сигурдссон, 25.

    Уотфорд – Эвертон – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – МакКарти, 45; 1:1 – Холебас, 45.

    Саутгемптон – Ньюкасл – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Лонг, 4; 1:0 – Пелле, 38; 3:0 – Ваньяма, 55; 3:1 – Таунсенд, 65.

    Вест Хэм – Арсенал – 3:3 (2:2)

    Голы: 0:1 – Озил, 18; 0:2 – Санчес, 35; 1:2 – Кэрролл, 44; 2:2 – Кэрролл, 45; 3:2 – Кэрролл, 52; 3:3 – Косиельни, 70.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2016 20:21
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +271

      artem 81 10 апреля 2016, 21:47

      мю позор

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 10 апреля 2016, 21:17

      Браво Ливерпуль...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 10 апреля 2016, 21:17

      Этого ваньку вышверните... так мю даже без ле останется... что состав бревно который выбирает что сам

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 10 апреля 2016, 20:58

      Ну когда уже вань Галька поедит домой марихуану с коксом курить? Столько прос* а ных бездарных матчей этого сезона МЮ на сто лет вперед наиграл

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 10 апреля 2016, 20:25

      ПОШЁЛ ВОН ВАНГАЛ!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +6979

      1bear > Parham 10 апреля 2016, 20:31

      гнать это г... давно нужно было-моура взамен

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      The ReD LiVeRpooL 10 апреля 2016, 20:24

      Ливерпуль красавцы не смотря на напряженный график разгромили сток

      1
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    • ...
      Рейтинг: +862

      Jack24 10 апреля 2016, 18:06

      Лестер, Красавы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      mybbetru 10 апреля 2016, 17:47

      Прогнозы футбольных матчей www.mybbet.ru

      0
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      Рейтинг: +12

      agul_BEDUK 10 апреля 2016, 17:37

      лестер чемпион

      1
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 10 апреля 2016, 17:34

      Ай, да Лестер! Красавчики!

      1
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