Энрике: «Защитники цепляют Суареса, но ничего не происходит»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями перед матчем 32-го тура Примеры против «Реала Сосьедад».

«Даже если мы выиграем, судьба чемпионства не будет решена. Впереди будут еще шесть матчей, и уже сейчас понятно, что будет очень тяжело», – сказал Энрике.

Также наставник прокомментировал поведение Луиса Суареса в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Напомним, Суарес ударил ногой Хуанфрана.

«Я каждый день говорю с Суаресом. Защитники цепляют его, но ничего не поисходит, а когда он сам делает что-то подобное, то его называют плохим. У Суареса есть личность, и мне это нравится. Других таких нет. Для нашей команды он очень важен».