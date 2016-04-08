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  • Зидан: «Возможный вылет «Реала» из Лиги чемпионов – часть футбола»

Зидан: «Возможный вылет «Реала» из Лиги чемпионов – часть футбола»

8 апреля 2016, 18:09
13

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подчеркнул, что предстоящая ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов против «Вольфсбурга» станет решающей для его команды в нынешнем году. Напомним, что в первом четвертьфинальном матче «сливочные» потерпели поражение со счетом 0:2.

«Уверен, в ответной встрече болельщики обеспечат нас хорошей поддержкой. Нас ожидает главный матч сезона, от которого будет зависеть абсолютно все.

Никто не ожидал подобного результата в первом матче, но сейчас мы имеем то, что имеем. Возможный вылет из Лиги чемпионов – часть футбола. Конечно, я буду являться ответственным за это, но давайте все же подводить итоги после завершения сезона», – отметил Зидан.

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Реал Вольфсбург Зидан Зинедин
Комментарии (13)
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de bruyne
1460130817
Очередной сезон без трофеев средняк реал
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ЦСКА 2015-2016
1460133258
значит чем то херрова пахнет
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rendmin
1460137574
Форум о договорных матчах dogz.tibidohs.ru
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Zubo
1460138175
Ничего подобного, распускайте испанский нацпроэкт и отдавайте деньги испанским бабушкам ! €100,000 потрачено на трансфер Бэйла, а результата нет.... Куда идут народные деньги?
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RyAn22
1460139799
Может и оставят, думаю победа над барсой для переса важнее, типичный глор реала ведь
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Vasilij91
1460140001
Реал дома возьмет свое
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koli4ka
1460147411
А кто спорит, шо рваные волки уедут битыми 3-1, я в этом ни секундочки не сомневаюсь...Вот кристинка с поднятой головой от такой победы и уйдет на трасферное окошко..
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Уличный Пац 90х
1460217925
дааа.. пиздец реал в срань превращается. проиграть команде которая на 9 месте в чемпионате это настораживает. а что будет в 1/2 если пройдут? закрываю глаза...
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BarcelonianDestroyer
1460371169
Реал пройдёт Вольфсбург,выиграет со счетом 3:0 или 4:0,как ни как это все ещё топ клуб
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Абу Зейд Небесный
1460494979
Ну что, господа эксперты, ваш выход..
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