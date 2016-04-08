Зидан: «Возможный вылет «Реала» из Лиги чемпионов – часть футбола»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подчеркнул, что предстоящая ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов против «Вольфсбурга» станет решающей для его команды в нынешнем году. Напомним, что в первом четвертьфинальном матче «сливочные» потерпели поражение со счетом 0:2.

«Уверен, в ответной встрече болельщики обеспечат нас хорошей поддержкой. Нас ожидает главный матч сезона, от которого будет зависеть абсолютно все.

Никто не ожидал подобного результата в первом матче, но сейчас мы имеем то, что имеем. Возможный вылет из Лиги чемпионов – часть футбола. Конечно, я буду являться ответственным за это, но давайте все же подводить итоги после завершения сезона», – отметил Зидан.