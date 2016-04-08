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    Директор «Мордовии» Бибиков будет руководить командой в матче с ЦСКА

    Тренер «Мордовии» Марат Мустафин заявил, что руководить командой в матче 23-го тура российской Премьер-лиги с ЦСКА будет директор саранского клуба Владимир Бибиков. Напомним, что главный тренер Андрей Гордеев вчера подал в отставку.

    – Сегодня состоялось общекомандное собрание. На нем было объявлено о перестановках в тренерском штабе. Тренировочным процессом перед матчем с ЦСКА будет руководить директор клуба Владимир Александрович Бибиков.

    – А вы?

    – По бумагам я исполняющий обязанности главного тренера. Но руководит тренировочным процессом и определяет состав Бибиков.

    – Что сказал сегодня Андрей Гордеев?

    – Он поговорил с ребятами. У него возникли семейные проблемы. Ему надо их решить. Ему дали время до 21-го числа. После этого все станет ясно.

    – Какая обстановка сейчас в команде?

    – Положительных эмоций вся эта ситуация не добавляет. Но команда настроена брать очки. Задачи остаться в премьер-лиге никто не отменял.

    – Владимир Рыков вчера сказал, что задолженности по зарплате составляют три месяца...

    – Сегодня было объявлено, что до 25 апреля будут погашены задолженности за два месяца и выплачены премиальные.

    – Многих удивило, что Гордеев решил взять паузу перед матчем с ЦСКА.

    – Меня тоже. Но что поделать? В душу к Львовичу я залезть не могу. Сложилась такая ситуация, надо двигаться дальше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2016 17:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6611

      maior-60 9 апреля 2016, 09:20

      Директор - на все руки от скуки. Также он будет по совместительству врачом, массажистом, водителем клубного автобуса, поваром, уборщицей, охранником и переводчиком.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 апреля 2016, 01:19

      За последние места ещё и премиальные положены?

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