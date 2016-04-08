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  • Ромуло: «У «Спартака» еще есть шанс стать чемпионом России»

Ромуло: «У «Спартака» еще есть шанс стать чемпионом России»

8 апреля 2016, 15:12
25

Полузащитник «Спартака» Ромуло считает, что его команда по-прежнему способна побороться за чемпионство в российской Премьер-лиге.

«Таблица сейчас очень плотная. Отрыв первой команды от преследователей — микроскопический. Так что сразу у нескольких клубов есть шансы на титул. В том числе — у «Спартака». Понятно, что золото — это очень сложная цель, но мы продолжим стараться. Главное — бороться, не опускать рук в любой ситуации. И тогда, может быть, именно мы станем чемпионами», – заявил бразильский игрок.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Спартак Ромуло
Комментарии (25)
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REDWHITE_
1460117950
СЕЙЧАС ЗДЕСЬ КОНЕБОМЖИ СРАЧ РАЗВЕДУТ)))) АХА-ХА
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APchelov
1460119775
))))))))))))))))) На Россию-1 его. К Петросяну
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mikmen
1460120140
Это он про что!?... Там и у молодежки шансов нет... Скорее Спартак-2 в фнл первое место возьмет чем они тут...
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Nerlinger
1460122625
опять бредит
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Pourport
1460127058
В книжном магазине: - "Спартак - чемпион" есть в наличии? - Отдел фантастики,находится этажом выше
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westerose
1460127896
Ухахахахаха.. в голос смеюсь.. в голос. Ромуло ты сделал мой день)
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olic29ivica
1460133151
надо бороться и не опускать рук, сказал Ромуло попивая коктейльчик через трубочку лежа на пляжу))))
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Tri
1460135130
Ненаучная фантастика, я скорее поверю, что Лестер станет чемпионом России (да России) чем спартак)))
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Диктор
1460135732
И опять ни одного коммента наших болельщиков-весь шлак собрался.
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serhz
1460138686
Вечером 16 апреля предлагаю Ромуло в тесном спартаковском кругу обсудить детали чемпионского банкета .
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