Ромуло: «У «Спартака» еще есть шанс стать чемпионом России»

Полузащитник «Спартака» Ромуло считает, что его команда по-прежнему способна побороться за чемпионство в российской Премьер-лиге.

«Таблица сейчас очень плотная. Отрыв первой команды от преследователей — микроскопический. Так что сразу у нескольких клубов есть шансы на титул. В том числе — у «Спартака». Понятно, что золото — это очень сложная цель, но мы продолжим стараться. Главное — бороться, не опускать рук в любой ситуации. И тогда, может быть, именно мы станем чемпионами», – заявил бразильский игрок.