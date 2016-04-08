Манчини не собирается возглавлять «Зенит»

Главный тренер «Интера» Роберто Манчини опроверг информацию о возможном уходе из итальянского клуба. Ранее сообщалось, что 51-летний специалист может возглавить лондонский «Арсенал» или «Зенит», если не сможет пробиться с миланской командой в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Будущее каждого тренера зависит от результатов команды, которую он возглавляет. Мой контракт с «Интером» действует до следующего года, поэтому я не думаю по поводу своего будущего.

Мне кажется, что у других людей иная информация, поэтому я повторюсь, что связан с «Интером» как минимум до лета 2017-го. Никаких предложений от зарубежных клубов мне не поступало, а всe, что было сказано в прессе – неправда», – заявил Манчини.