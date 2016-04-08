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Манчини не собирается возглавлять «Зенит»

8 апреля 2016, 13:30
10

Главный тренер «Интера» Роберто Манчини опроверг информацию о возможном уходе из итальянского клуба. Ранее сообщалось, что 51-летний специалист может возглавить лондонский «Арсенал» или «Зенит», если не сможет пробиться с миланской командой в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Будущее каждого тренера зависит от результатов команды, которую он возглавляет. Мой контракт с «Интером» действует до следующего года, поэтому я не думаю по поводу своего будущего.

Мне кажется, что у других людей иная информация, поэтому я повторюсь, что связан с «Интером» как минимум до лета 2017-го. Никаких предложений от зарубежных клубов мне не поступало, а всe, что было сказано в прессе – неправда», – заявил Манчини.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Интер Манчини Роберто
Комментарии (10)
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Миша00
1460111865
ох как уже достали с этими тренерами Зенита
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shmag
1460115007
нах он нужен?
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woyser
1460115847
Контракт у него)))
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APchelov
1460116400
Ну и ладно. Итальянец у нас ужо был. Нам немца надо! Чтобы порядок навести
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REDWHITE_
1460117832
НИКТО НЕ ХОЧЕТ К БОМЖАМ)) БЕРИТЕ КАРПИНА!!!
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iuda
1460120667
Кто бы Зенит не возглавил - всё равно Бенфику им не пройти
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BlackX
1460125404
Эээм, они её уже, как бэ, не прошли...
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GOOOI
1460127082
Если идти в зенит т.е. в Р.Ч. то после года работы надо брать на год отпуск что бы написать книгу как Боош ,а он не хочет.
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ylham87
1460130063
Вам ребята Бердыев надо! У Вас та точно потом все порядке будет!!!
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renepjd
1460131869
Вот и чудненько
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