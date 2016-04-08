Оздоев: «Сборная России способна победить на Евро»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев выразил надежду попасть в состав сборной России, а также отметил, что национальная команда имеет шансы побороться за победу на чемпионате Европы во Франции.

«Конечно, планирую бороться за место в сборной. Но все зависит от главного тренера. Он выбирает игроков, а мое дело – доказывать на поле, что я должен находиться в составе. Каких-то контактов со Слуцким не было. Я думаю, что все еще впереди. Если вызовут – хорошо. Если нет — значит нужно больше работать.

Шансы сборной на Евро-2016? Если Греция в свое время выиграла чемпионат Европы, то почему мы этого сделать не можем? У нас не хуже игроки, чем были тогда у греков. Были примеры, когда команды с трудом выходили из квалификации на чемпионат, но потом становились чемпионами», – приводит слова Оздоева ProKazan.ru.