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Оздоев: «Сборная России способна победить на Евро»

8 апреля 2016, 13:07
27

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев выразил надежду попасть в состав сборной России, а также отметил, что национальная команда имеет шансы побороться за победу на чемпионате Европы во Франции.

«Конечно, планирую бороться за место в сборной. Но все зависит от главного тренера. Он выбирает игроков, а мое дело – доказывать на поле, что я должен находиться в составе. Каких-то контактов со Слуцким не было. Я думаю, что все еще впереди. Если вызовут – хорошо. Если нет — значит нужно больше работать.

Шансы сборной на Евро-2016? Если Греция в свое время выиграла чемпионат Европы, то почему мы этого сделать не можем? У нас не хуже игроки, чем были тогда у греков. Были примеры, когда команды с трудом выходили из квалификации на чемпионат, но потом становились чемпионами», – приводит слова Оздоева ProKazan.ru.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия Рубин Оздоев Магомед
Комментарии (27)
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serg30
1460110768
Сборная России исторически может и обыграть кого угодно, и проиграть кому угодно.
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Дагыстанец
1460114491
У греков есть то чего никогда не было и не будет у сборной россии и название ему - характер!!
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Psih86
1460115834
Мы можем занять даже третье место в группе,если постараемся!!!
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kykyi
1460118965
Одна барышня, фамилию не помню, снялась для календаря к дню рождения Путина, пропела ему осанну, Путин ее заметил, в результате получила крутую квартиру в Москве. Оздоев похоже перенял ее метод, а вдруг в сборную возьмут.
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iuda
1460121833
Оздоев, видать ты лучший друг Тарасова после Бузовой!
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BlackX
1460125133
Господа, футбол футболом, но как же патриотический долг?
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Berdchanin
1460126914
"Были примеры, когда команды с трудом выходили из квалификации на чемпионат, но потом становились чемпионами» Ну это не про Россию. Здесь для игроков деньги важны, т к их развратила наша федерация футбола. Вот Бердыева бы сюда, тогда было бы что подобное Греции 2004 года
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Pourport
1460126975
Заканчивай со спайсами Магомед
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sochi-2013
1460131444
Сплошные патриоты на ветке собрались!!!
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Недовольный
1460133009
А прущая наркота видать в Казани-то))В здравом уме такую ху*ту не сморозить)тогда уж договаривай что и сборная Бразилии по хоккею с шайбой ЧМ может выиграть))Наши и там уже в бичей превращаются...
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