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    Примера. «Лас-Пальмас» одержал волевую победу над «Депортиво»

    В матче 32-го тура Примеры «Лас-Пальмас» обыграл «Депортиво» со счетом 3:1. Пропустив в начале второго тайма после точного удара Лукаса Переса, гости усилиями сделавшего дубль Серхио Араухо, а также Давида Гарсии добыли три очка.

    Чемпионат Испании. Примера. 32-й тур

    Депортиво – Лас-Пальмас – 1:3 (0:0)

    Голы: 1:0 – Перес, 47; 1:1 – Араухо, 58; 1:2 – Гарсия, 80; 1:3 – Араухо, 90+2.

    Вильярреал – Хетафе – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Суарес, 15; 2:0 – Бакамбу, 85.

    Валенсия – Севилья – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Парехо, 41; 1:1 – Гамейро, 86; 2:1 – Негредо, 90.

    Спортинг – Сельта – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Нолито, 64.

    Гол: 1:0 – Кастро, 82.

    Реал Сесьедад – Барселона – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Гол: 1:0 – Оярсабаль, 5.

    Эспаньол – Атлетико – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Диоп, 29; 1:1 – Торрес, 35; 1:2 – Гризманн, 58; 1:3 – Коке, 89.

    Реал – Эйбар – 4:0 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Хамес, 5; 2:0 – Лукас, 17; 3:0 – Роналду, 19; 4:0 – Хесе, 38.

    Гранада – Малага – 0:0

    Атлетик Б – Райо Вальекано – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Уильямс, 61.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2016 23:22
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 апреля 2016, 00:01

      Браво "островитяне"!!!Молодцы!!

      0
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 11 апреля 2016, 05:53

      Чёзаних переживать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      Blondstadt 10 апреля 2016, 10:36

      Не везет Барсе с Реалами ))Как итог 2 матча-2 поражения

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 10 апреля 2016, 10:20

      А где же писаки,которые орали,что Барса размазала по полю Атлетико???Что Барселона не победита???Реал в меньшестве наказал и теперь Сосьедад!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      MCJEKA777 10 апреля 2016, 10:04

      Барса доиграется)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 10 апреля 2016, 09:33

      Ого, Барса 2 матча подряд проиграла в чемпе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      nikita08 10 апреля 2016, 08:45

      В следущей выиграет.

      0
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 10 апреля 2016, 04:05

      Чемпионами без поражений не становятся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RealArsenal 10 апреля 2016, 03:01

      Интересная концовка будет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      bw17 10 апреля 2016, 00:46

      Бывает..

      0
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