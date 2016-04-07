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Варга: «Манчини в «Зените»? Он останется в «Интере»

7 апреля 2016, 23:24
3

Известный агент Шандор Варга опроверг слухи, которые связывают главного тренера «Интера» Роберто Манчини с работой в «Зените». Также специалист отметил, что итальянский наставник не возглавит «Арсенал».

– Не думаю, что уход Манчини на данный момент возможен – ни в «Зенит», ни в «Арсенал». Арсен Венгер вряд ли захочет уйти из «Арсенала» на таком тоне. Но англичане говорят: «никогда не говори никогда». К тому же в «Интере» довольно часто меняют тренеров в последнее время, а Манчини – прекрасный, хороший специалист. Не уверен, что его уберут через такой маленький срок после назначения. Так что эти слухи необоснованны – просто «Зенит» ведет поиск тренера, а в «Интере» и «Арсенале» никто никого не ищет. Сам недавно был и в Италии, и в Англии, общался с представителями команд, так что из первых уст могу заявить: Манчини останется в «Интере», а Арсен Венгер - в «Арсенале».

– Главная особенность Манчини – сбалансированный футбол?

– Это очень преданный футболу специалист, очень серьезно подходит к работе. Считается, одним из лучших тренеров, да и человек очень приятный. Манчини комплексно и глубоко подходит к тренировочному процессу, его команды отлично играют и в атаке, и в обороне. Считаю его одним из лучших тренеров.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Интер Зенит Манчини Роберто
Комментарии (3)
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lange
1460063212
Семака на пост главного тренера, а Миллеру известный многим уволенным спасительный "парашют"
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kotmyshka
1460063384
Классно начал торговаться
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