Веркаутерен: «На победу в РФПЛ претендуют клубы, которые стоят ниже четвертого места»

Очень интрижная концовка турнира. Тем и хороша!
Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился мнением о турнирной ситуации в чемпионате России в нынешнем сезоне.
– На ваш взгляд, «Локомотив» может претендовать на первое место или его разыграют, как полагает большинство, ЦСКА с «Зенитом»?
– На победу в первенстве могут претендовать все находящиеся вверху клубы, вплоть до занимающего четвертую строчку «Зенит». И не надо исключать из чемпионской гонки «Ростов». Да, это сюрприз, но они случаются и в других чемпионатах. Даже те, кто стоит сейчас ниже четвертого места, могут при удачном для себя стечении обстоятельств воспользоваться ситуацией.