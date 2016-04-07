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    Веркаутерен: «На победу в РФПЛ претендуют клубы, которые стоят ниже четвертого места»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился мнением о турнирной ситуации в чемпионате России в нынешнем сезоне.

    – На ваш взгляд, «Локомотив» может претендовать на первое место или его разыграют, как полагает большинство, ЦСКА с «Зенитом»?

    – На победу в первенстве могут претендовать все находящиеся вверху клубы, вплоть до занимающего четвертую строчку «Зенит». И не надо исключать из чемпионской гонки «Ростов». Да, это сюрприз, но они случаются и в других чемпионатах. Даже те, кто стоит сейчас ниже четвертого места, могут при удачном для себя стечении обстоятельств воспользоваться ситуацией.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2016 23:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 8 апреля 2016, 08:46

      Очень интрижная концовка турнира. Тем и хороша!

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 8 апреля 2016, 01:53

      Согласна, и седьмая строчка может побороться, пусть не за ЛЧ, но за ЛЕ точно

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 апреля 2016, 00:23

      Ерунда: 1. Зенит
      2. ЦСКА
      3. Может быть Ростов.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Zeff 8 апреля 2016, 08:09

      Нарисую свой прогноз))
      1. Ростов.
      2. Локомотив.
      3. Зенит.

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      Рейтинг: +78

      msbleff 8 апреля 2016, 00:00

      самый интересный сезон в рфпл, уж очень много претендентов

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