Лига Европы. «Брага» постарается продлить беспроигрышную домашнюю серию с «Шахтером»

После разгромной победы над «Металлистом» (8:1) в чемпионате Украины «Шахтер» прибыл в гости к «Браге», которая потерпела на выходных самое крупное поражение за пять лет – «Бенфика» была сильнее со счетом 1:5, «Брага» потерпела самое крупное поражение с 2010 года.

Интересно, что «Брага» не проиграла дома ни одного из 13 последних матчей; в 10 из них она взяла верх. Что касается личных встреч, то «Шахтер» соперничал с «Брагой» на групповом этапе Лиги чемпионов-2010/11. Команда Луческу уверенно победила и в гостях (3:0), и дома (2:0).

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Брага» – «Шахтер», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 22:05.