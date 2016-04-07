Боли: «Брага» пишет новую главу своей истории»

Центральный защитник «Браги» Вилли Боли признался, что перед началом сезона он и подумать не мог, что его команда дойдет до четвертьфинала Лиги Европы.

«Брага» добралась до финала в 2011-м. Мы всегда стремимся пройти как можно дальше. Лично я в первый раз оказался на этой стадии еврокубков. Команда выкладывается полностью, это касается каждого игрока. Не думал, что «Брага» окажется в четвертьфинале, когда летом перешел в первую команду из дубля, но теперь я здесь для того, чтобы играть в Лиге Европы.

На этой стадии Лиги Европы остались только классные команды. Мы понимаем, насколько силен «Шахтер». Это же относится и к дортмундской «Боруссии», и к «Ливерпулю». Ясно, что будет тяжело.

Придала ли нам победа над «Фенербахче» в 1/8 финала больше уверенности? Нет. Мы тщательно планируем каждый матч, так что дело не в уверенности. В футболе подобные истории случаются каждый год. У «Браги» это уже было в 2011 году, когда она дошла до финала, теперь мы пишем новую главу, и я не могу сказать, сможем ли мы повторить тот успех. Узнаем позже», – сказал Боли.

Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы «Брага» – «Шахтер» состоится в четверг, 7 апреля, в 22:05 по московскому времени.