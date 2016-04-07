Щасны: «Нужно помешать «Вильярреалу» показать свой футбол»

Главный тренер «Спарты» Зденек Щасны рассказал о плане на игру против «Вильярреала» в рамках четвертьфинала Лиги Европы.

«Вне зависимости от соперника, даже против «Барселоны», к десятой минуте каждого матча «Вильяреал» создает один-два-три голевых момента. Нужно помешать им показать свой футбол и завладеть инициативой. Нам необходимо использовать свои сильные стороны.

Готовясь к матчам с предыдущими соперниками, я всегда находил их слабые места – например, зона перед центральными защитниками или фланги. Но в этот раз я просмотрел четыре или пять игр «Вильяреала» и вынужден признать, что не вижу у них слабых мест», – сказал Щасны.

Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы «Вильярреал» – «Спарта» пройдет в четверг, 7 апреля, в 22:05 по московскому времени.