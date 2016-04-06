Кубок Польши. «Легия» Черчесова вышла в финал

В ответном полуфинальном матче Кубка Польши «Легия» под руководством Станислава Черчесова обыграла «Завишу» со счетом 2:1. У победителей забивали Неманья Николич и Гильерме, в составе «Завиши» отличился Кароль Даниелак.

Первую встречу подопечные российского специалиста также выиграли – 4:0. Таким образом, «Легия» вышла в финал, где сыграет с «Лехом».

Кубок Польши. 1/2 финала. Ответный матч

Завиша – Легия – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Николич, 16; 1:1 – Даниелак, 60; 1:2 – Гильерме, 79.