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    Карпин поддержал идею введения видеоповторов

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин поделился мнением по поводу возможного введения видеоповторов в российской Премьер-лиге.

    «Как отношусь к возможному введению системы видеповторов в российском футболе? Великолепно. Если это не поможет судьям в разрешении спорных моментов, то уже ничего не поможет. А то, что матчи от этого станут более продолжительными – полная ерунда. За 30 секунд с помощью повтора судья все спокойно определит, вместо того чтобы три минуты спорить с игроками. Весь процесс будет только быстрее», – отметил российский тренер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.04.2016 17:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 6 апреля 2016, 22:29

      В хоккее уже не один десяток лет данная система работает и никто не сомневается в ее необходимости!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 6 апреля 2016, 22:08

      Карпин это голова

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 апреля 2016, 18:54

      Молодец Карпин.

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