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    Лодыгин: «Многие употребляли в мой адрес довольно жесткие слова»

    Вратарь сборной России Юрий Лодыгин рассказал о том, как он относится к критике, которая обрушилась на него после матча с Францией (2:4).

    – Как оцениваете поездку в сборную?

    – В целом ощущения положительные, хотя есть существенный негативный момент – поражение от Франции. Оно мне серьезно «насолило» и «наперчило». Хотя согласен не со всей критикой, что вылилась на меня после Сен-Дени. Может быть, раньше сильно переживал бы, был бы морально подорван, но теперь ко всему этому отношусь немного по-другому.

    К тому же нам предстояла подготовка к ЦСКА, поэтому не было времени вспоминать, кто что про меня сказал. Конечно, наутро после матча с Францией размышлял о четвертом голе, прикидывал, как можно было сыграть по-другому. Но быстро сделал выводы и продолжил работу.

    – Неужели абсолютно не реагировали на шквал критических комментариев и статей? Зная вас, не могу поверить...

    – Ну как... Оставаться совсем уж спокойным, конечно, не получается. Потому что многие употребляли в мой адрес довольно жесткие слова. Но я же с этим ничего поделать не могу. Просто иногда не понимаю, с какой целью все эти люди так говорят?

    С другой стороны, повторю, что готов к подобным вещам. И если что-то где-то попадается на глаза, стараюсь просто не обращать внимания. Есть люди, которые желают тебе только добра, только хорошего – несмотря ни на что. А есть те, кто хотят натурально сравнять тебя с землей. Ну ненесимпатичен ты им, не нравишься, как бы ни играл, как бы ни вел себя.

    Плюс есть еще реплики фанатов, которые не любят и критикуют «Зенит», поскольку болеют за другие команды. Это вообще несправедливо. Впрочем, хватит об этом. Главное – не принимать все это близко к сердцу и продолжать играть. Другого выхода у меня все равно нет – только думать о следующих матчах, тренироваться, готовиться.

    Напомним, что Лодыгин вышел на поле после перерыва и пропустил два мяча.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2016 11:22
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 6 апреля 2016, 16:09

      Ну что-то нехватает в нём (Лодыгин)!!!! Толи мастерства !!!???

      0
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      Рейтинг: +4831

      neveldomha 6 апреля 2016, 14:38

      Лодыгин вышел в восресенье и не пропустил ни одного, а великий Акинфеев два.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 6 апреля 2016, 13:39

      Не пойму почему его снова и снова приглашают в сборную?... ведь целая россыпь киперов на порядок лучше...

      -3
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 6 апреля 2016, 12:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зениту надо у Спартака Песьякова купить. Он на голову сильней лодыркина.

      -10
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      Рейтинг: +1580

      srg38 6 апреля 2016, 12:58

      Голы которые в первом тайме пропустил Игорясик - игровые, к нему претензий нет.
      А вот во втором тайме Юрок накосячил, оба гола на его совести, не место такому в сборной. Всрал по полной.

      -1
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      Рейтинг: +6878

      sochi-2013 > srg38 6 апреля 2016, 13:03

      Игорясик ссыкун- боится стыков, и вместо того, чтобы идти на мяч, валится шпалой. Вдруг попадут.

      -1
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      Рейтинг: +4831

      neveldomha > kniazevski 6 апреля 2016, 14:48

      Да подождите вы хотя бы год. Посмотрите как он в следующем сезоне будет в кубке уефа выступать, а дальше делайте выводы. А на счет португальской практики у меня оджин вывод - Почему в аренду в Краснодар, почему не в голландский Аякс, или немецкий Байер, или в Бенфику?

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kniazevski 6 апреля 2016, 16:19

      ..А потрудиться нашим вратарям на ЕВРО-16 думаю придется не мало...
      Ставьте любого))))Будет без разницы))

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      Рейтинг: +1580

      srg38 > kniazevski 6 апреля 2016, 19:11

      Согласен, Крицука надо в основного выводить)

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 апреля 2016, 12:51

      Да просто постарайся не обращать внимание,просто играй.Хотя согласен очень быд-лятчество напрягает.Особенно когда понимаешь что пишут плебеи.

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Диктор 6 апреля 2016, 14:16

      не стоит всех под одну гребенку.. (это, что касается плебеев). Лодыгин на самом деле "накосячил" и не только с Францией. Вспомните его голы с Валенсией или с той же Бенфикой. Если бы он был крутым кипером, его бы не выводили из основы даже в самом Зените. для сборной гораздо лучше выглядят на сегодня Крицук или Гильерме

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > ljrljr0505 6 апреля 2016, 16:06

      Я полностью согласен с тобой,по крайней мере насчет Крицука,но я имел в виду слова Лодыгина о тех кто оскорблял его в грубой форме,а не мнение всех болельщиков.

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