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    Бородюк: «Надеюсь, Аршавин поедет на Евро-2016 со сборной»

    Бывший ассистент наставника сборной России Александр Бородюк уверен в том, что полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин может поехать с национальной командой на Евро-2016.

    Напомним, что Аршавин подписал контракт с казахстанским клубом в начале апреля.

    «Аршавин — классный человек и классный игрок. Он достоин играть в сборной, и я очень надеюсь, что он ещe поедет на Евро-2016 во Францию», — цитирует Бородюка ИА «News».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2016 09:34
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +74

      koka7751 8 апреля 2016, 16:11

      Аршавин поедет играть за сборную Таити, она ему роднее. Там песочек, море и шикарные пляжи.

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 8 апреля 2016, 10:29

      поехать на Евро??? это проблемы Аршавина.. билеты в кассах стадионов и авиакомпаний всегда найдутся..

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 6 апреля 2016, 13:40

      В качестве консультанта команды было бы неплохо, опыта у него много, думаю его советы помогут забить Харту

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 6 апреля 2016, 13:37

      Жаркое казахстанское солнце припекло конечно Бородюка -одевай шапочку перед открыванием рта!

      2
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      Рейтинг: +377

      bringing 6 апреля 2016, 12:49

      Виктор Онопко ,Валера Карпин,Саня Мостовой,Димон Сычев,Олег Романцев,Все поедем за Сборную тусить !!!!!

      2
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 6 апреля 2016, 11:03

      Если он ОТЫГРАЕТ у тебя ВСЕ оставшиеся матчи от ЗВОНКА ДО ЗВОНКА, забьет пяток голов, отдаст десяток результативных передач... Тогда и будем надеяться

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Федорыч-НН 6 апреля 2016, 12:10

      Уже не сможет - Бородюк ушел из Кайрата

      2
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 6 апреля 2016, 10:49

      В сборной и без краснощекого хватает тех кому за 30!

      1
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      Рейтинг: +6878

      sochi-2013 6 апреля 2016, 10:21

      Приболел дядя!!!!

      1
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      Рейтинг: +125

      pickapick 6 апреля 2016, 10:12

      И в каком качестве он поедет?

      2
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      Рейтинг: +157

      bestolochch 6 апреля 2016, 10:09

      Ну, это его проблемы...

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