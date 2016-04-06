Бородюк: «Надеюсь, Аршавин поедет на Евро-2016 со сборной»

Бывший ассистент наставника сборной России Александр Бородюк уверен в том, что полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин может поехать с национальной командой на Евро-2016.

Напомним, что Аршавин подписал контракт с казахстанским клубом в начале апреля.

«Аршавин — классный человек и классный игрок. Он достоин играть в сборной, и я очень надеюсь, что он ещe поедет на Евро-2016 во Францию», — цитирует Бородюка ИА «News».