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Халк: «Мне все нравится в России»

6 апреля 2016, 09:07
4

Бразильский нападающий «Зенита» Халк заявил, что он с пониманием принял решение петербургского клуба не продавать его китайской команде, которая минувшей зимой предложила футболисту шикарные условия.

«Китайцы сделали очень большое предложение. Клуб счел, что это не подходящий момент для моего трансфера. Нет проблем. Мне все нравится в России. У меня контракт с «Зенитом» до 2019 года. Последнее слово было и будет за клубом. В том числе по окончании сезона», — сказал Халк.

Напомним, что за Халка китайцы были готов заплатить 30 миллионов евро.Сам футболист мог получать около 20 миллионов евро за сезон.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Халк
Комментарии (4)
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vladimir-7
1459924954
Купили за 50(?),а продавать за 30. Зенька так не может, нужно наварить. Да и без Халка команда-ноль.
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xColaz
1459926840
Ну все как обычно в России... могли впарить лохам за 30, в итоге через сезон за 10 еще нужно будет постараться отдать
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iuda
1459927285
Халк: "Повысьте-повысьте зарплату, а то я махну, блин, в Китай"!
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