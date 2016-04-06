Халк: «Мне все нравится в России»

Бразильский нападающий «Зенита» Халк заявил, что он с пониманием принял решение петербургского клуба не продавать его китайской команде, которая минувшей зимой предложила футболисту шикарные условия.

«Китайцы сделали очень большое предложение. Клуб счел, что это не подходящий момент для моего трансфера. Нет проблем. Мне все нравится в России. У меня контракт с «Зенитом» до 2019 года. Последнее слово было и будет за клубом. В том числе по окончании сезона», — сказал Халк.

Напомним, что за Халка китайцы были готов заплатить 30 миллионов евро.Сам футболист мог получать около 20 миллионов евро за сезон.