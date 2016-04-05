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    Сборная России сыграет с Чехией и Сербией в Инсбруке и Монако

    Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко официально подтвердил, что в рамках подготовки к Евро-2016 сборная России проведет два товарищеских матча: с Чехией в австрийском Инсбруке и с Сербией в Монако.

    «Сборная России 1 июня в Инсбруке сыграет с командой Чехии, а 5 июня в Монако нашими соперниками станут сербы», – проинформировал Мутко.

    Напомним, что на групповом этапе грядущего чемпионата Европы сборной России предстоит сыграть со сборными Англии (11 июня, Марсель), Словакии (15 июня, Лилль) и Уэльса (20 июня, Тулуза).

    Источник: ТАСС

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    05.04.2016 17:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +74

      koka7751 8 апреля 2016, 16:13

      Вы хоть с кем не играйте, а из группы всего равно не выйдете. Слова Ванги!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +312

      Zly 5 апреля 2016, 19:52

      Крепкие команды, но почему не у нас?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 5 апреля 2016, 18:54

      Хорошие спаринг-партнеры.

      -1
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