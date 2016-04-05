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    Бородюк: «От времени в «Кайрате» останутся только положительные эмоции»

    Российский специалист Александр Бородюк прокомментировал свой уход с поста главного тренера казахстанского «Кайрата».

    «Хочется поблагодарить руководство клуба, болельщиков, футболистов, и работников. От времени, проведенного в «Кайрате», у меня останутся только положительные эмоции.

    Я желаю удачи команде в будущем. Надеюсь, что «Кайрату» удастся добиться всех поставленных целей», – сказал Бородюк.

    Напомним, что за «Кайрат» с текущего сезона выступает экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин. После трех туров казахтанской Премьер-лиги алма-атинский клуб имеет в своем распоряжении лишь одно очко и занимает девятую строчку в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Кайрат»

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    05.04.2016 14:23
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