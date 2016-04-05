Мата: «Марсьяля ждет большое будущее в «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата лестно отозвался о коллеге по команде – форварде Антони Марсьяле.

«С первой тренировки я понял, что Марсьяль является особенным футболистом. У него есть все для того, чтобы быть успешным в «МЮ». Он быстр, техничен, здорово читает игру. Мне очень нравится работать вместе с ним, у нас отлично налажено взаимопонимание. Марсьяль проводит фантастический сезон, и я надеюсь, что впереди его ждет еще больший успех», – заявил Мата.