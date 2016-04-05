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«Спартак» поздравил Федуна с днем рождения

5 апреля 2016, 01:27
7

«Спартак» опубликовал поздравление в адрес президента клуба Леонида Федуна. 5 апреля Федуну исполняется 60 лет.

«Если Вы успели за это время создать лучшую в стране Академию, где занимаются футболом сотни мальчишек, реконструировать легендарную базу в Тарасовке, где есть все необходимые условия для качественной подготовки к матчам одновременно трех команд, стать крестным отцом нового молодого коллектива под названием «Спартак-2», построить первый в истории «Спартака» красавец стадион – такой, каких еще поискать во всем мире, открыть в его стенах столь долгожданный музей, где увековечены все достижения наших великих игроков и тренеров, – значит, эти годы прожиты не зря. Больше того, подобное под силу далеко не каждому. Чтобы все эти благие замыслы воплотить в реальность, недостаточно обладать только финансовыми возможностями. Для этого необходимо иметь неординарное мышление, неукротимое желание идти в ногу со временем, а порой и опережать его, постоянно заботиться о подрастающем поколении и ветеранах, а самое главное – искренне любить футбол.

Так много это или мало – 60? Если оглянуться назад и оценить пройденное и сделанное, то много. Однако если знать вашу неиссякаемую энергию и неуемную жажду не останавливаться на достигнутом, то мало. И потому смеем предположить, что Вы собираетесь осуществить еще множество идей, связанных с именем нашего великого клуба. И одну из них – уже в ближайшее время: сдать в эксплуатацию новую комфортабельную тренировочную базу, которая растет у нас на глазах по соседству со стадионом.

В день 60-летия, когда Вы находитесь в расцвете сил, хочется пожелать Вам крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в бизнесе. И удачи всем нашим командам на футбольных полях.

И пусть Бог хранит «Спартак»!», – сказано в поздравительном обращении московского клуба.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (7)
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Federalll
1459809177
Будто Леня сам себе писал и оправдывался за отсутствие игровых достижений первой команды... Когда уже команда его поздравит по-настоящему? Прошу не зубоскалить, вопрос больше риторический...
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ильиных
1459832017
С Д Р.
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REDWHITE_
1459832186
и подарили галстук
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policepnz
1459833457
60 лет и без побед)) С юбилеем!
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mahan
1459837285
Поздравляем.
Ответить
kvm
1459840814
у меня тоже днюха...совпадение однако :)
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