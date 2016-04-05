«Спартак» поздравил Федуна с днем рождения

«Спартак» опубликовал поздравление в адрес президента клуба Леонида Федуна. 5 апреля Федуну исполняется 60 лет.

«Если Вы успели за это время создать лучшую в стране Академию, где занимаются футболом сотни мальчишек, реконструировать легендарную базу в Тарасовке, где есть все необходимые условия для качественной подготовки к матчам одновременно трех команд, стать крестным отцом нового молодого коллектива под названием «Спартак-2», построить первый в истории «Спартака» красавец стадион – такой, каких еще поискать во всем мире, открыть в его стенах столь долгожданный музей, где увековечены все достижения наших великих игроков и тренеров, – значит, эти годы прожиты не зря. Больше того, подобное под силу далеко не каждому. Чтобы все эти благие замыслы воплотить в реальность, недостаточно обладать только финансовыми возможностями. Для этого необходимо иметь неординарное мышление, неукротимое желание идти в ногу со временем, а порой и опережать его, постоянно заботиться о подрастающем поколении и ветеранах, а самое главное – искренне любить футбол.

Так много это или мало – 60? Если оглянуться назад и оценить пройденное и сделанное, то много. Однако если знать вашу неиссякаемую энергию и неуемную жажду не останавливаться на достигнутом, то мало. И потому смеем предположить, что Вы собираетесь осуществить еще множество идей, связанных с именем нашего великого клуба. И одну из них – уже в ближайшее время: сдать в эксплуатацию новую комфортабельную тренировочную базу, которая растет у нас на глазах по соседству со стадионом.

В день 60-летия, когда Вы находитесь в расцвете сил, хочется пожелать Вам крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в бизнесе. И удачи всем нашим командам на футбольных полях.

И пусть Бог хранит «Спартак»!», – сказано в поздравительном обращении московского клуба.