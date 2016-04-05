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    «Спартак» поздравил Федуна с днем рождения

    «Спартак» опубликовал поздравление в адрес президента клуба Леонида Федуна. 5 апреля Федуну исполняется 60 лет.

    «Если Вы успели за это время создать лучшую в стране Академию, где занимаются футболом сотни мальчишек, реконструировать легендарную базу в Тарасовке, где есть все необходимые условия для качественной подготовки к матчам одновременно трех команд, стать крестным отцом нового молодого коллектива под названием «Спартак-2», построить первый в истории «Спартака» красавец стадион – такой, каких еще поискать во всем мире, открыть в его стенах столь долгожданный музей, где увековечены все достижения наших великих игроков и тренеров, – значит, эти годы прожиты не зря. Больше того, подобное под силу далеко не каждому. Чтобы все эти благие замыслы воплотить в реальность, недостаточно обладать только финансовыми возможностями. Для этого необходимо иметь неординарное мышление, неукротимое желание идти в ногу со временем, а порой и опережать его, постоянно заботиться о подрастающем поколении и ветеранах, а самое главное – искренне любить футбол.

    Так много это или мало – 60? Если оглянуться назад и оценить пройденное и сделанное, то много. Однако если знать вашу неиссякаемую энергию и неуемную жажду не останавливаться на достигнутом, то мало. И потому смеем предположить, что Вы собираетесь осуществить еще множество идей, связанных с именем нашего великого клуба. И одну из них – уже в ближайшее время: сдать в эксплуатацию новую комфортабельную тренировочную базу, которая растет у нас на глазах по соседству со стадионом.

    В день 60-летия, когда Вы находитесь в расцвете сил, хочется пожелать Вам крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в бизнесе. И удачи всем нашим командам на футбольных полях.

    И пусть Бог хранит «Спартак»!», – сказано в поздравительном обращении московского клуба.

    Источник: ФК «Спартак»

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    05.04.2016 01:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2250

      kvm 5 апреля 2016, 10:20

      у меня тоже днюха...совпадение однако :)

      0
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      Рейтинг: +1847

      mahan 5 апреля 2016, 09:21

      Поздравляем.

      0
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      Рейтинг: +427

      policepnz 5 апреля 2016, 08:17

      60 лет и без побед)) С юбилеем!

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 5 апреля 2016, 07:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      и подарили галстук

      -5
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      Рейтинг: +295

      ильиных 5 апреля 2016, 07:53

      С Д Р.

      0
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      Рейтинг: +78

      Federalll 5 апреля 2016, 01:32

      Будто Леня сам себе писал и оправдывался за отсутствие игровых достижений первой команды...

      Когда уже команда его поздравит по-настоящему?
      Прошу не зубоскалить, вопрос больше риторический...

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery > Federalll 5 апреля 2016, 04:06

      Команда его поздравит и поблагодарит по настоящему когда он продаст ее человеку который на самом деле хоть чуток разбирается в футболе! А про неординарное мышление сильно сказано, у него оно есть, только не в ту сторону! И про любовь к футболу тоже, только не к Спартаку а к Динамо Киев!

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