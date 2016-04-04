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    В «Уфе» назвали причину ухода Фримпонга

    Руководство «Уфы» назвало причину, по которой было принято решение расстаться с полузащитником Эммануэлем Фримпонгом. Как выяснилось, причиной ухода ганского футболиста стала травма, из-за которой он не сможет сыграть в текущем сезоне.

    «Мы встретились с футболистом, у него сейчас травма, которая не позволит играть ему в этом чемпионате, и поэтому приняли решение расстаться заранее. Все без вопросов, расстались нормально», – рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

    Источник: Р-Спорт

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    04.04.2016 18:53
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 5 апреля 2016, 01:05

      Чудеса! Получил травму и стал не нужен!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3420

      FRZZ 4 апреля 2016, 22:08

      Не хорошо бросать людей в беде.

      2
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