В «Уфе» назвали причину ухода Фримпонга

Руководство «Уфы» назвало причину, по которой было принято решение расстаться с полузащитником Эммануэлем Фримпонгом. Как выяснилось, причиной ухода ганского футболиста стала травма, из-за которой он не сможет сыграть в текущем сезоне.

«Мы встретились с футболистом, у него сейчас травма, которая не позволит играть ему в этом чемпионате, и поэтому приняли решение расстаться заранее. Все без вопросов, расстались нормально», – рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.