Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бышовец: «ЦСКА будет первым по итогам сезона»

4 апреля 2016, 18:29
23

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что чемпионом России в текущем сезоне станет ЦСКА.

«По итогам 22-го тура можно выделить четырех явных лидера — ЦСКА, «Зенит», «Ростов» и «Локомотив», которые претендуют на чемпионство. Многое будет зависеть не от нынешнего количества очков, а от того, насколько стабильно команды будут играть в оставшихся матчах, не теряя темпа. Это замечание касается «Ростова», «Локомотива» и «Зенита», который сегодня имеет разницу в четыре очка от ЦСКА. Но нужно учитывать факт, что иногда потеря очков зависит не от усилий и мастерства футболистов, а от ошибок, которые допускают судьи.

К первой позиции в турнирной сетке традиционно ближе команды, которые становились чемпионами в прошлых сезонах и у которых сегодня достаточный потенциал и ресурс. ЦСКА и «Зенит» разыграют два первых места. У «Локомотива» также есть шанс вырваться вперед, но многое определится от очной встречи с «Ростовом».

После вчерашней игры против «Зенита» нельзя списывать ЦСКА со счетов. Достаточно оступиться в одном матче, и происходит рокировка. При этом «армейцам» может хватить одной победы, чтобы преодолеть этот психологический барьер, который притормозил движение ЦСКА к лидерству. Не скажется на следующих играх московского клуба, если Слуцкий правильно расставит приоритеты в выборе тактики и состава.

Объективно по сегодняшней ситуации первое место займет ЦСКА. Но «Ростов» и «Зенит» не будут уступать в этой гонке», — сказал Бышовец.

Напомним, что после сыгранных 22-х туров в турнирной таблице лидирует «Ростов», который опережает ЦСКА на одно очко.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ ЦСКА Ростов Бышовец Анатолий
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Zeff
1459784997
Бышовец как всегда ошибается.
Ответить
18JG
1459785106
Хера с два!
Ответить
Garrincha58
1459786132
гребаный аналитик
Ответить
D@st@n
1459786140
Ростов-1!
Ответить
Aztec58
1459786166
О судейских ошибках Светоч не случайно вспомнил, ага, потому и отдаёт первенство Гинеру.
Ответить
mandriz
1459789496
Договорные матчи на dogz.tibidohs.ru
Ответить
Серега М.
1459791532
Первым будет либо Зенит, либо Локо
Ответить
fakel-vrn
1459795035
а какже легендарный спартак?))
Ответить
Serjoga
1459797258
Если Акинфеев и дальше будет устраивать клоунаду в воротах и играть на интуиции (угадывать куда полетит мяч), а не на реакции (которой у него уже нет), то он и дальше будет пускать "бабочек", а армейцам не видать лиги чемпионов!
Ответить
Samov@r
1459798319
Судя по игре с Зенитом и в тройку попасть сложно будет
Ответить
Главные новости
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
3
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
14
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
5
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
4
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
11
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
9
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Все новости
Все новости
Реакция Аршавина на выход Кюрасао с Адвокатом на ЧМ-2026
2025.11.19 16:05
Сборная Кюрасао – о приглашении Мостового: «Рассмотрим это, ха-ха!»
2025.11.17 17:17
2
Адвокат покинул Кюрасао перед решающим матчем на выход на ЧМ-2026
2025.11.16 13:10
2
Кюрасао Адвоката и Суринам Абены – в лидерах отбора на ЧМ-2026, Ливай не попал на турнир, Угальде близок к вылету
2025.11.14 10:23
Отбор ЧМ-2026. 1+1 Угальде позволили Коста-Рике разгромить соперника
2025.10.14 08:18
Кюрасао с 78-летним Адвокатом возглавила отборочную группу ЧМ-2026
2025.10.11 09:31
ВидеоОтбор ЧМ-2026. Угальде сделал две голевые передачи в матче Коста-Рики с Гаити
2025.09.10 08:58
5
Ливай Гарсия не забил команде 77-летнего Адвоката, Угальде – Никарагуа
2025.09.06 10:24
2
ФотоРезультаты жеребьевки финального раунда отбора на ЧМ-2026 в зоне КОНКАКАФ
2025.06.13 14:38
Отбор ЧМ-2026. Коста-Рика победила Тринидад и Тобаго (2:1), Ливай забил, Угальде – нет
2025.06.11 09:03
1
Ливай – о предстоящем матче с Коста-Рикой: «Сказал Угальде, что мы их разорвем»
2025.05.14 14:51
Игрок сборной Мексики взорвал петарду в пресс-центре
2024.10.04 14:29
ФотоМесси пропустит сентябрьские матчи сборной Аргентины
2024.08.19 19:45
Стал известен новый главный тренер сборной США
2024.08.15 13:09
ФотоЭкс-тренер сборной Англии, проигравший России в «Лужниках», возглавил команду Ямайки
2024.08.01 13:10
Угальде в одном матче за сборную Коста-Рики сделал в 3 раза больше голевых действий, чем за полгода в «Спартаке»
2024.06.10 14:14
5
ФотоЗащитник Панамы отметил выход на ЧМ-2018 татуировкой с изображением эмблемы турнира
2017.12.01 11:30
2
В КОНКАКАФ появится аналог Лиги наций УЕФА
2017.11.17 10:05
1
Отбор на ЧМ-2018. Австралия победила Гондурас и вышла на ЧМ-2018
2017.11.15 14:00
18
Отбор на ЧМ-2018. Гондурас и Австралия сыграли вничью
2017.11.11 06:27
1
ВидеоБолельщик «Кайзер Чифс» размялся вместе с футболистами, находясь на трибуне
2017.11.04 17:11
5
Месси прилетит в Краснодар на матч против сборной Нигерии
2017.11.02 12:21
4
ВидеоМексиканский болельщик комментировал пенальти слепому фанату соперника в главном дерби страны
2017.10.17 01:25
3
Варга не удивлен провалом сборной США
2017.10.12 07:43
5
Донован: «Сборная США не заслуживает участия в чемпионате мира»
2017.10.12 07:34
5
ВидеоФИФА не будет рассматривать эпизод с голом сборной Панамы
2017.10.12 00:13
14
ВидеоВо время матча Панама – Коста-Рика болбой хозяев выбил мяч от соперника, чтобы затянуть время
2017.10.11 20:04
3
Колосков: «США? В последние годы эта сборная ничего из себя не представляла»
2017.10.11 15:30
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+