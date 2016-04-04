Бышовец: «ЦСКА будет первым по итогам сезона»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что чемпионом России в текущем сезоне станет ЦСКА.

«По итогам 22-го тура можно выделить четырех явных лидера — ЦСКА, «Зенит», «Ростов» и «Локомотив», которые претендуют на чемпионство. Многое будет зависеть не от нынешнего количества очков, а от того, насколько стабильно команды будут играть в оставшихся матчах, не теряя темпа. Это замечание касается «Ростова», «Локомотива» и «Зенита», который сегодня имеет разницу в четыре очка от ЦСКА. Но нужно учитывать факт, что иногда потеря очков зависит не от усилий и мастерства футболистов, а от ошибок, которые допускают судьи.

К первой позиции в турнирной сетке традиционно ближе команды, которые становились чемпионами в прошлых сезонах и у которых сегодня достаточный потенциал и ресурс. ЦСКА и «Зенит» разыграют два первых места. У «Локомотива» также есть шанс вырваться вперед, но многое определится от очной встречи с «Ростовом».

После вчерашней игры против «Зенита» нельзя списывать ЦСКА со счетов. Достаточно оступиться в одном матче, и происходит рокировка. При этом «армейцам» может хватить одной победы, чтобы преодолеть этот психологический барьер, который притормозил движение ЦСКА к лидерству. Не скажется на следующих играх московского клуба, если Слуцкий правильно расставит приоритеты в выборе тактики и состава.

Объективно по сегодняшней ситуации первое место займет ЦСКА. Но «Ростов» и «Зенит» не будут уступать в этой гонке», — сказал Бышовец.

Напомним, что после сыгранных 22-х туров в турнирной таблице лидирует «Ростов», который опережает ЦСКА на одно очко.