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    Ломбертс: «Мы снова в гонке, но нужно быть осторожными с «Ростовом»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) и игру нападающего Халка, который сделал в этом матче дубль.

    — Иногда он играет решающую роль для нас. Второй гол — это немного везение. У него получился хороший удар с дальней дистанции, и нам повезло. Мы создали достаточно моментов и заслужили победу.

    — В центре обороны ЦСКА играли братья Березуцкие, не было Игнашевича. Это изменило что-то в игре соперника?
    — Не знаю, не мне об этом говорить. Лучше их об этом спросить.

    — Теперь отставание от ЦСКА сократилось до трех очков. Все начинается сначала?
    — Минус три до ЦСКА, минус четыре до «Ростова». Нам нужно быть осторожными с ростовчанами, они продолжают побеждать. Зато мы снова в гонке! Если бы проиграли ЦСКА — все бы для нас закончилось.

    Источник: ФК «Зенит»

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    04.04.2016 00:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4831

      neveldomha 4 апреля 2016, 09:32

      Вчера сыграл на 5 с +.

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