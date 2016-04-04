Ломбертс: «Мы снова в гонке, но нужно быть осторожными с «Ростовом»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) и игру нападающего Халка, который сделал в этом матче дубль.

— Иногда он играет решающую роль для нас. Второй гол — это немного везение. У него получился хороший удар с дальней дистанции, и нам повезло. Мы создали достаточно моментов и заслужили победу.



— В центре обороны ЦСКА играли братья Березуцкие, не было Игнашевича. Это изменило что-то в игре соперника?

— Не знаю, не мне об этом говорить. Лучше их об этом спросить.



— Теперь отставание от ЦСКА сократилось до трех очков. Все начинается сначала?

— Минус три до ЦСКА, минус четыре до «Ростова». Нам нужно быть осторожными с ростовчанами, они продолжают побеждать. Зато мы снова в гонке! Если бы проиграли ЦСКА — все бы для нас закончилось.