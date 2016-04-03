Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алдонин: «Матч «Зенит» – ЦСКА станет определяющим для обеих команд»

    Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры армейцев против «Зенита» в 22-ом туре чемпионата России.

    «Важнейший матч в чемпионате! Встречаются два сильнейших клуба России, игра будет носить сверхпринципиальный характер. В прошлой игре армейцы упустили победу буквально на последних минутах. Хотя и «Зениту» стоит отдать должное.

    Для обеих команд матч станет определяющим. В случае поражения «Зенит» лишится шансов в борьбе за чемпионство. ЦСКА же преследует «Ростов» и другие соперники, важно сохранить отрыв, поэтому игра крайне важна. В матче может сказаться любая мелочь.

    У Александра Головина есть шанс появиться если не в стартовом составе, то выйти на замену по ходу матча. Полузащитник здорово себя проявляет, находится сейчас в хорошей форме и, по всей видимости, на хорошем счету у Леонида Слуцкого. Большое значение имеет, в какой форме находится Ахмед Муса. Футболисту дали побольше отдохнуть, чтобы подтянуть физические кондиции. Но в целом игра будет зависеть от многих факторов, не только от нигерийца. Для ЦСКА приемлемым будет любой результат – будь то победа или ничья. Думаю, что армейцы одержат победу с минимальным счетом», – сказал Алдонин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2016 17:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11