Нигматуллин: «Локомотив» окрылен победой над «Краснодаром» и победит «Рубин» со счетом 2:0»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассказал о своих ожиданиях от встречи железнодорожников с «Рубином» в 22 туре российской Премьер-лиги.

«Сейчас железнодорожники окрылены победой над «Краснодаром». Вряд ли «Рубин» сможет повторить результат последнего матча с «Локо», в котором казанцы выиграли со счетом 3:1.

Несмотря на то, что Дмитрий Тарасов, Александр Самедов, Гилерме уезжали выступать за сборную России, это ни как не скажется на качестве их игры. Сегодняшняя встреча завершится со счетом 2:0 в пользу хозяев. Самедов должен забить минимум один мяч», – заявил Нигматуллин.