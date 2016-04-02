Евдокимов: «Газовик» собирается в РФПЛ не просто для участия»

Главный тренер «Газовика» Роберт Евдокимов заявил, что если клуб пробьется в РФПЛ, то поставит в ней определенную турнирную задачу. Отметим, что на данный момент оренбуржцы занимают в турнирной таблице ФНЛ первое место.

– «Газовик» собирается в Премьер-лигу только для участия?

– Нет, конечно. Турнирная задача стоять будет обязательно. Но главная задача у нас все-таки социальная – привезти в Оренбург большой футбол. Показать болельщикам ЦСКА, «Зенит», «Спартак». И сыграть против них именно той командой, которую создавали несколько лет, теми ребятами, которые, надеюсь, заработают путевку в Премьер-лигу. Это принципиально.