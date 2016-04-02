Скрипченко: «Если «Урал» попадет в еврокубки, придется столкнуться с решением ряда вопросов»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко после выигранного матча у «Уфы» (1:0) в 22-м туре РФПЛ отметил, что екатеринбуржцам придется решить ряд вопросов, связанных с выступлением в еврокубках, если клубу удастся туда все-таки пробиться. После сегодняшней победы «Урал» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

– Во втором тайме почти не было голевых моментов. Вы сделали установку играть по счету?

– Не было такой установки. Мы сделали поправки, мяч должен был с другой скоростью ходить. Сапета повыше должен был играть. Соперник перестроился, вышел высокий нападающий. Не скажу, что уфимцы переигрывали нас. Они пытались делать длинные передачи, подбирать их, выигрывать единоборства.

– Чем вызвана замена Асеведо?

– Опорные полузащитники начали прижиматься к центральным защитникам. Ярошенко вышел, начал пониже играть, помогать Емельянову.

– Теперь можно о лиге Европы подумать?

– Для того чтобы играть в Европе, нужно много вопросов решить. И кадровых, и других. У меня есть опыт 10 лет работы в белорусском клубе-чемпионе, который регулярно играл в групповых турнирах еврокубков. Лига Европы – серьезный турнир. Не будем пока об этом говорить. Будем стремиться занять высокое место в чемпионате России.